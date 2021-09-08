Новый хоккейный корт появится для жителей села Петрокаменское под Нижним Тагилом

На строительство нового хоккейного корта в селе Петрокаменское выделено два миллиона рублей, все работы необходимо окончить до 10 ноября 2021 года.

Заказчиком выступает МАУ «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа. Монтаж хоккейного корта и боксов будет производится на улице Бебеля, 1а на заранее подготовленное основание. Корт будет строиться для местного населения, для массового спорта. Планируется найти тренера и открыть секцию хоккея. Желающих много, в прошлые зимы заливали ледовую площадку, ежедневно туда приходило до 100 человек. В связи с этим было принято решение и предложено населению выбрать площадку для строительства корта, рассказал редакции TagilCity.ru директор «Центра развития спорта» ГГО Александр Гулящев. Он пояснил, что строительство будет организовано в рамках инициативного бюджетирования. Часть денежных средств собрали местные жители, часть выделена предпринимателями и местным бюджетом, а половину стоимости контракта оплачивает региональный бюджет. Это уже третий корт, который строится по этой программе в ГГО, ранее они были оборудованы в Асбесте и Николо-Павловском. Там уже формируются любительские команды и проводятся турниры и игры. Подрядчику необходимо обустроить корт размером 26 на 56 метров из стеклопластиковых панелей толщиной не менее семи миллиметров. Проектом предусмотрены четыре калитки, два металлических бокса для игроков и судей, и двое технологических ворот, расположенных за игровыми воротами. Также корт нужно оборудовать по всему периметру сеткой-рабицей высотой не менее 1,5 метра для защиты от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки. Контракт действует до 31 декабря 2021 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 сентября. Напомним, на ремонт корта на Лебяжке в Нижнем Тагиле выделено 3,7 миллиона рублей. Работы необходимо закончить до 30 октября 2021 года. 3,7 миллиона рублей выделено на ремонт корта в Ленинском районе Нижнего Тагила

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