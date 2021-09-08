Петр Белый: Россия может совершить прорыв в мировой фарминдустрии

Компания «Промомед» одной из первых в России вывела на рынок препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе молекулы фавипиравира. Уже в начале выпуска он завоевал 1-е место в рэнкинге консалтинговой компании DSM Group «Топ-20 новых брендов 2020 г. на розничном рынке», объемы продаж составили 387,4 млн руб.

Собственник и глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал о том, как у предприятия получилось в рекордно короткие сроки создать и вывести на рынок новый препарат. Его зарегистрировали в ускоренном режиме — в июне прошлого года, сообщает vedomosti.ru. Петр Белый подчеркнул, что все нужные клинические исследования и фармацевтическая экспертиза препарата были проведены в полном объеме. В госпиталях препарат начал использовать под надзором медиков. Благодаря этому к дате завершения клинических исследований получили приличный объем данных. Руководитель ГК «Промомед» выразил уверенность в том, что данный механизм позволил бы ускорить введение в широкий оборот лекарств для лечения ряда других опасных заболеваний. «Это выдвинуло бы Россию вперед как одного из важнейших поставщиков инноваций в мировой фарминдустрии», — сказал он. Тестирование нового препарата осуществлялось специалистами ГК «Промомед» вместе с Консорциумом академического содружества по изучению COVID-19 РАН, а также известными академиками и специалистами различных направлений. Итоги исследования опубликовали в ряде ведущих научных изданий, разместили в Clinicaltrials.gov — международном реестре клинических исследований. Помимо этого, они цитируются во всех признанных научных базах, куда входят Scopus, Web of Science, Sciencedirect и другие. На вопрос о возможности победы над коронавирусом Петр Белый ответил, что человечество в перспективе создаст защиту при помощи самых эффективных лекарств и вакцин, как это было с гриппом. Руководитель «Промомеда» также рассказал об организации испытаний медикаментов от широко распространенных последствий коронавирусной инфекции — повышенного тромбообразования и астении. Компания «Промомед» учреждена в 2005 году. Она выпускает эндокринологические, антибактериальные, неврологические, гинекологические, противовирусные и другие группы препаратов (в общей сложности примерно 180 наименований).ГК «Промомед» является собственником завода «Биохимик» в Саранске. Размер выручки ООО «Промомед ДМ» в прошлом году достиг 12,2 млрд руб., а объем чистой прибыли — 333,7 млн руб. В июле облигации предприятия на сумму 1,5 млрд рублей разместили на Московской бирже.

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