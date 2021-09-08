Родители подозревают няню в детском саду Екатеринбурга в издевательствах

Родители подозревают няню в детском саду Екатеринбурга в издевательствах
Родители подозревают няню в детском саду Екатеринбурга в издевательствах
Сегодня, 09:29ОбществоФото: 1MI
С появлением новой няни дети отказываются посещать детский сад в Екатеринбурге. Со слов родителей, девушка может накричать или начать ребенка запугивать.

С появлением новой няни одной из групп 571-го детского сада в Екатеринбурге, дети потеряли интерес к посещению заведения, а родители уверены, что сотрудница может применять к их детям физическую силу, сообщает E1.

Мать одного из ребенка, посещающего данный детский сад, заявила, что няня тыкала пальцем в спину ее дочери за то, что девочка отказалась кушать капусту. Когда у кого-то из детей во время творческих уроков падает на пол материал, няня начинает громко кричать, говорит та же родительница.

Родительский чат подтверждает слова женщины – практически все родители жалуются на новую няню, одного ребенка она заставила руками вытаскивать бумагу из унитаза, которую тот бросил туда.

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщили, что проблема им известна, сейчас она находится на контроле руководства учреждения.

Напомним, 19 августа 2021 года 9 лет колонии получил житель Нижнего Тагила за убийство своего годовалого сына.

Сюжеты:
Екатеринбург
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