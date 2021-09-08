Родители подозревают няню в детском саду Екатеринбурга в издевательствах

Мать одного из ребенка, посещающего данный детский сад, заявила, что няня тыкала пальцем в спину ее дочери за то, что девочка отказалась кушать капусту. Когда у кого-то из детей во время творческих уроков падает на пол материал, няня начинает громко кричать, говорит та же родительница.