Ролик против суицидов записали осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле

Ролик осужденные подготовили совместно с психологами. В нем идет акцент на мотивацию продолжать жить не смотря на возникающие трудности. Осужденные, переодетые в цветы, призывают не спешить с решением заканчивать жизнь, подумать и обратиться к неравнодушным людям, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.