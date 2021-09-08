Ролик против суицидов записали осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле

Ролик против суицидов записали осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле
Ролик против суицидов записали осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:27ОбществоФото: скриншот видео ГУФСИН России по Свердловской области
Видеоролик «Жить» подготовили осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле. Ролик приурочен к месячной акции, которая направлена на предотвращение деструктивного поведения осужденных.

Ролик осужденные подготовили совместно с психологами. В нем идет акцент на мотивацию продолжать жить не смотря на возникающие трудности. Осужденные, переодетые в цветы, призывают не спешить с решением заканчивать жизнь, подумать и обратиться к неравнодушным людям, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

В стихотворной форме двое мужчин ведут диалог между собой, в конце которого один из героев решает не торопиться с принятым решением и понимает, что «жизнь прекрасна».

В моменты самых тяжких дум, дай шанс себе жить не напрасно. Останови себя и ум, жизнь — не фигня, она прекрасна,говорит один из заключенных.

Ролик был создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными.

Видео:ГУФСИН России по Свердловской области

Сюжеты:
Нижний Тагил
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