Ролик против суицидов записали осужденные колонии ИК-5 в Нижнем Тагиле

Ролик осужденные подготовили совместно с психологами. В нем идет акцент на мотивацию продолжать жить не смотря на возникающие трудности. Осужденные, переодетые в цветы, призывают не спешить с решением заканчивать жизнь, подумать и обратиться к неравнодушным людям, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
В стихотворной форме двое мужчин ведут диалог между собой, в конце которого один из героев решает не торопиться с принятым решением и понимает, что «жизнь прекрасна».
В моменты самых тяжких дум, дай шанс себе жить не напрасно. Останови себя и ум, жизнь — не фигня, она прекрасна,говорит один из заключенных.
Ролик был создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными.