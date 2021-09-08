«Россети Урал» приступили к строительству ЛЭП для поселка в Свердловской области

«Россети Урал» приступили к строительству ЛЭП для поселка в Свердловской области
«Россети Урал» приступили к строительству ЛЭП для поселка в Свердловской области
Сегодня, 21:09ОбществоФото: rosseti.ru press
В Свердловской области «Россети Урал» в преддверии осенне-зимнего максимума нагрузок начали строить новую линию электропередачи. К ней будут подключены 40 домов в поселке Становая, в котором уже несколько лет фиксируются проблемы с электроснабжением.

Поселок Становая Березовского городского округа расположен рядом со строящимся жилым районом Становлянка, который предусматривает возведение 670 домов, где будут проживать 1600 жителей. Однако практически вся электросетевая структура в этом районе находится в частных руках. Уровень напряжения в некоторых домах не поднимается выше 130 вольт. В результате люди вынуждены переживать зиму фактически без отопления, устанавливая на собственные деньги твердотопливные котлы.

Такая ситуация сложилась из-за того, что частные владельцы электросетей не реконструировали свои линии под растущие нагрузки из-за подключения новых домов. Жители направили заявки на технологическое присоединение в компанию «Россети Урал», чтобы получить электроснабжение от сетей филиала «Свердловэнерго» и перестать зависеть от сети, которая ненадлежащим образом обслуживается.

«Россети Урал» несколько лет вели переговоры с собственниками земель и инфраструктуры жилого района Становлянка, чтобы провести сети по частной территории. Однако собственники продолжали игнорировать все предложения электросетевой компании или выставляли необоснованные цены по выкупу линий.

В 2021 году жители обратились с жалобой на местных владельцев сетей к властям и прокуратуре Свердловской области. В результате «Россети Урал» при взаимодействии с администрацией городского округа приступили к строительству электрических сетей в поселке Становая. Параллельно идет оформление сервитута. Работы ведутся в ускоренном темпе, чтобы уже в октябре местные жители смогли получить нормальный уровень напряжения в сети для отопления жилых домов.

В «Россети Урал» отметили, что блок безопасности и юридический блок электросетевой компании готовы предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить жителей и решить их проблемы с электроснабжением.

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