Спектакль о репрессиях пытаются запретить власти Екатеринбурга

Спектакль о репрессиях пытаются запретить власти Екатеринбурга
Спектакль о репрессиях пытаются запретить власти Екатеринбурга
Сегодня, 18:15ОбществоФото: Яндекс.Карты
Альтернативную площадку для постановки спектакля «Дело № 39-496», посвященного памяти жертв репрессий, попросил найти мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Музей истории Екатеринбурга ждет прокурорская проверка.

Проверку попросили инициировать глава Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. Они считают, что постановка — это «спектакль на костях». Он проходит на Мемориальном комплексе и в лесу рядом с ним. В нем почти не актеров, это по сути дела экскурсия, пишет Е1.

Постановку начали показывать в 2017 году, в ее создании участвовали социальные психологи. Прошло 40 показов, ближайший намеченный отменен.

Напомним, Следственный комитет инициировал проверку спектакля «Первый хлеб» по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова, идущий в театре «Современник» в Москве. В ведомстве посчитали, что в постановке присутствует оскорбление ветеранов ВОВ. Ринат Ташимов считает себя учеником Николая Коляды, однако последний заявил, что не имеет к драматургу никакого отношения.

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