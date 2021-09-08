Спектакль о репрессиях пытаются запретить власти Екатеринбурга

Проверку попросили инициировать глава Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. Они считают, что постановка — это «спектакль на костях». Он проходит на Мемориальном комплексе и в лесу рядом с ним. В нем почти не актеров, это по сути дела экскурсия, пишет Е1.