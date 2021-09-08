Спектакль о репрессиях пытаются запретить власти Екатеринбурга

Проверку попросили инициировать глава Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. Они считают, что постановка — это «спектакль на костях». Он проходит на Мемориальном комплексе и в лесу рядом с ним. В нем почти не актеров, это по сути дела экскурсия, пишет Е1.
Постановку начали показывать в 2017 году, в ее создании участвовали социальные психологи. Прошло 40 показов, ближайший намеченный отменен.
Напомним, Следственный комитет инициировал проверку спектакля «Первый хлеб» по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова, идущий в театре «Современник» в Москве. В ведомстве посчитали, что в постановке присутствует оскорбление ветеранов ВОВ. Ринат Ташимов считает себя учеником Николая Коляды, однако последний заявил, что не имеет к драматургу никакого отношения.