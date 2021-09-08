Справедливоросс лишил жилья семью из Белгородской области

Дом Галины Шамраевой, проживающей в Старом Осколе, продали за 1,1 млн рублей депутату-бизнесмену Олегу Корчагину. Затем ее выселили из дома в соответствии с судебным постановлением. Корчагин в течение нескольких лет добивался ее выселения, а сейчас продает дом дороже на 3,5 млн рублей.

Четыре поколения семьи выросло в доме Галины Шамраевой. В 2014 году супруг женщины сильно заболел, что вынудило ее заключить договор займа с Виктором Озеровым на полмиллиона рублей по ставке 8% в месяц под залог участка земли и расположенного на нем жилого дома, пишет bel.ru. Спустя год по исковому заявлению Озерова суд утвердил мировое соглашение, на основании которого женщина должна была выплатить всю сумму задолженности до 2 июля 2016 года. В случае невыплаты у нее могли забрать участок земли, дом и продать их на торгах. К установленному дню в счет данной задолженности женщина уже выплатила свыше 1 млн рублей. Но к моменту подписания мирового соглашения в Белгородском областном суде остаток составлял 1,1 млн рублей. В связи с болезнью и смертью супруга Галине Шамраевой не удалось выполнить свои обязательства. Из-за этого дом, где прописана женщина с сыном, выставили на продажу. На торгах его купил депутат Совета депутатов Старооскольского округа от местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Корчагин за 1,1 млн рублей. После постановления суда о выселении жильцов новый владелец начал активно участвовать в процессе выселения. Приставы арестовали и опечатали имущество женщины, не позволив ей забрать даже стиральную машину. «Одно дело он (Олег Корчагин. — Прим. ред.) бы забрал здание, так он забирает всё. Он забирает мою жизнь. Я тыкнула ключ в замочную скважину, а он хохочет. Я прошу его открыть дом, чтобы забрать хоть какие-то вещи. Я же не могу ходить в одних трусах! Потом ему пристав сказала: „Откройте. Пусть заберёт хотя бы пакеты“. У меня нет вещей. Сейчас такая погода, а я хожу в одном платье и кофте. Сейчас он на контакт не идёт», — рассказала женщина. Галина Шамраева сейчас нигде не работает, живёт на пенсию по потере кормильца в размере чуть более 15 000 рублей. «Ждём решения, пока приставы заберут эти вещи, и она переедет. Я ей снял малосемейку, она сейчас там с сыном живет. А администрация горокруга пообещала, что даст ей неплохое социальное жильё, где сейчас делают ремонт. Пока она живёт в съёмной квартире до 20 сентября», — рассказал Корчагин. Как отмечается, Корчагин уже выставил дом на продажу за 4,5 млн рублей. Таким образом, в его планах заработать на единственном доме женщины, потерявшей недвижимость из-за услуг недобросовестного кредитора. Отмечается, что Шамраева готовится подать в Первый кассационный суд очередную жалобу.

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