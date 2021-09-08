Структура «ПЦБК» подписала соглашение о переработке отходов в Перми

Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко сказал, что с начала нового года появятся изменения относительно раздельного сбора мусора. Изготовителям упаковки будет выгодно перерабатывать ее вторично. Сбор сырья является основным способом решения проблем, связанных с экологией. Важно, чтобы жители это понимали и в каждом дворе был поставлен контейнер для отходов, которые подлежат переработке. Об этом сообщает vetta.tv.