Структура «ПЦБК» подписала соглашение о переработке отходов в Перми

Структура «ПЦБК» подписала соглашение о переработке отходов в Перми
Структура «ПЦБК» подписала соглашение о переработке отходов в Перми
Сегодня, 15:01Общество
ООО “Прикамский картон”, входящий в ГП “ПЦБК”, ООО “Буматика”, фонд “Урал обитаемый” и ООО “Головановская жилищная служба” заключили соглашение о взаимодействии в развитии системы управления отходами в Перми.

Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко сказал, что с начала нового года появятся изменения относительно раздельного сбора мусора. Изготовителям упаковки будет выгодно перерабатывать ее вторично. Сбор сырья является основным способом решения проблем, связанных с экологией. Важно, чтобы жители это понимали и в каждом дворе был поставлен контейнер для отходов, которые подлежат переработке. Об этом сообщает vetta.tv.

В Голованове неподалеку от жилых зданий были поставлены контейнеры для раздельного сбора. Синие контейнеры используются для картона и бумаги - мусор будет отправлен на ПЦБК с целью переработки и производства гофроупаковки. Переработка способствует экономии лесного ресурса.

Масштабная работа выполняется ПЦБК по экологическому просвещению граждан и реализации проекта “Экодесант”. Об этом сообщил гендиректор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов.

Контейнеры для пластикового мусора - желтые. Отходы будут направлены в “Буматику”. Для опасного мусора, такого как батарейки и аккумуляторы, другая малая электронная техника, будут установлены специальные емкости на отдельных площадках в общественных организациях микрорайона. Мусор будет направлен в Челябинск на завод ГК «Мегаполисресурс».

Согласно статистике, уже 80% граждан готовы сортировать отходы, но не могут этого сделать без нужной инфраструктуры. Все участники соглашения будут вести информационную работу с населением. Возле площадок уже расположены баннеры с разъяснениями, какие отходы можно положить в контейнер.

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