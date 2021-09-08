Тагильчанка зарезала избившего ее собутыльника на глазах у детей

Тагильчанка зарезала избившего ее собутыльника на глазах у детей
Тагильчанка зарезала избившего ее собутыльника на глазах у детей
Сегодня, 12:59ОбществоФото: 1MI
Молодая жительница Нижнего Тагила совершила убийство в состоянии аффекта. Кухонным ножом она ударила в грудь мужчину, который избил ее на глазах несовершеннолетнего ребенка.

Девушка обвиняется в убийстве в состоянии физиологического аффекта в конце октября 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая распивала спиртное в компании знакомых у себя дома. Вместе с ними в квартире находились 5 несовершеннолетних детей, в том числе и ребенок подозреваемой.

В ходе посиделок между взрослыми возник конфликт на почве ревности, после чего молодая женщина потребовала у гостей покинуть ее дом. Однако мужчина, с которым у нее произошел конфликт, остался. Он принялся избивать обвиняемую, душить и таскать за волосы. Избиение происходило на глазах у детей.

Когда он успокоился и присел на стул, женщина схватила лежащий на столе кухонный нож и нанесла мужчине удар в грудь. «Скорая» доставила потерпевшего в больницу, где он скончался. Теперь женщине грозит до трех лет тюрьмы за совершенное преступление.

Напомним, 8,5 лет колонии строго режима получил 6 сентября 2021 года ревнивый молодой человек, зарезавший штык-ножом своего соперника в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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