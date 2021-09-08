Украинский банк "Конкорд" может столкнуться с санкциями

Украинский коммерческий банк “Конкорд” может столкнуться с санкциями со стороны платежных систем. С 8 сентября у онлайн-казино, которые работали незаконно и осуществляли на площадке банка процессинг, перестали проходить платежи по картам Visa. Среди таких сайтов - Fresh Casino, Joy Casino и Frank Casino.

Данные ресурсы, а также ряд других игровых сайтов ранее попали в список Роскомнадзора. Их владельцы стали искать путь продолжить деятельность на иностранных сайтах, но Visa заблокировала их работу и на Украине. Как пишет lenta.ru, по правилам международных платежных систем Visa и Mastercard проводится проверка профиля и истории каждой компании. То, что онлайн-казино были заблокированы, означает, что “Конкорд” не прошел проверку. В 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) выставил “Конкорду” штраф в размере 1,55 млн гривен. Деятельность финансовой организации была признана рисковой. В отношении банка предприняли и другие меры воздействия. Банк “Конкорд” осуществляет деятельность с 2006 года. Официальный сайт информирует о том, что в 2012 году его основными бенефициарами стали сестры Елена Соседка и Юлия Соседка. Стоит отметить, что ранее Елена носила двойную фамилию - Соседка-Мишалова, под которой она осуществляла деятельность в качестве депутата Днепропетровского облсовета. До середины 2014 года Елена входила во фракцию Партии регионов. Ее муж Вячеслав Мишалов младше Елены на 9 лет. Предполагают, что именно предприимчивость супруги помогла Мишалову стать депутатом Днепропетровского городского совета. Затем он вступил в должность секретаря горсовета - вторую по значимости после главы городской администрации. Но после имя Мишалова оказалось связано с несколькими громкими коррупционными скандалами. Спустя некоторое время СМИ перестали упоминать Елену с прежней двойной фамилией. В 2016 году банк и независимый процессинговый центр ProCard подписали соглашение. С тех пор банк является членом платежных систем Visa, Mastercard и "ПРОСТІР". Обладателями его карт стали более 100 тысяч человек. В 2019 году банк выпустил Prepaid-карту Х-card на базе Visa. Продукт можно было оформить без сообщения паспортных данных и ИНН. Отметим, что ранее банк входил в группу компаний Concord Capital, основателями которой были украинские предприниматели Игорь Коломойский и Игорь Мазепа.

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