В Хабаровском крае по поручению губернатора обновили автопарк школ и больниц

В Хабаровском крае выполнили поручение врио губернатора Михаила Дегтярева — закуплена партия автомобилей и школьных автобусов, машин для участковых врачей. В общей сложности из краевого центра в районы направлено 56 новых транспортных средств.

Приемка новых единиц автопарка прошла на площади имени Ленина в Хабаровске, откуда в районы края отправились 9 автобусов-”газелей», 13 автобусов ПАЗ, три автомобиля УАЗ для перевозки детей-школьников, а также 28 машин марки «УАЗ-Патриот» для больниц города и районов Хабаровского края. Также приобретены три автомобиля скорой помощи марки «Газель-Next» для лечебных учреждений Хабаровского, Амурского и Нанайского районов, сообщает Transsibinfo.com. Врио губернатора Хабаровского края рассказал, что закупка нового транспорта — один из этапов реализации программы технического переоснащения краевых социальных учреждений. Он добавил, что этой партией поставки не ограничатся — ожидается новое пополнение автопарка. Михаил Дегтярев отметил, что техническое переоснащение местных учреждений ведется с задействованием всех источников. В частности, автомобили были закуплены как по линии российского Министерства просвещения, так и в рамках участия края в реализации национального проекта. Говоря о новых автомобилях для участковых врачей, врио губернатора подчеркнул, что они были закуплены на средства из суммы в 2 млрд руб., которую Хабаровский край получил в виде финансовой помощи. Средства были направлены после визита на Дальний Восток российского премьера Михаила Мишустина. Запросы на приобретение и поставку школьных автобусов администрация края получила из нескольких районов области, в том числе из Охотского, Верхнебуреинского, Бикинского, где в транспорте особенно нуждалась школа в селе Лермонтовка. Автобусы марки «ПАЗ», направленные в районы, отличаются усовершенствованной конструкцией — комплектацией транспорта предусмотрены ступени для маленьких детей, учащихся начальных классов. Все модели автобусов адаптированы к условиям эксплуатации в местном климате. Так называемую северную комплектацию имеют и автомобили для участковых врачей, направленные в районы Хабаровского края. Новые транспортные средства получат практически все районы области. До конца текущего года ожидается поставка 32 машин скорой помощи. В Хабаровском крае в активном темпе ведется реализация программы технического переоснащения учреждений здравоохранения и социальной сферы. Путем перераспределения финансовых средств из областного бюджета, а также за счет привлечения финансовых средств по линии федерального центра врио губернатора края смог ускорить процесс обновления материальной и технической базы областных больниц, детских садов, школ и поликлиник.

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