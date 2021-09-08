В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko
В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko
Сегодня, 11:38ОбществоФото: 1MI
Арестованный житель Татарстана осуществлял прием криптовалюты и призывал население вкладываться в компанию Finiko.

7 августа 2021 года районным судом Казани был арестован вице-президент финансовой пирамиды Finiko, сообщают «Новые известия».

Арест продлится до 28 сентября 2021 года, даты окончания следствия. Следователи подозревают арестованного в приеме от населения денег в криптовалюте и агитации за вложения средств в компанию Finiko.

Как считает следствие, арестованный сумел вовлечь в компанию около 100 тысяч человек, 2600 заявлений от пострадавших уже поступило в прокуратуру. Предполагаемая сумма ущерба составляет 250 миллионов рублей, люди вкладывали в пирамиду от 100 тысяч до десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko, который с конца июня 2021 года находится под стражей.

Напомним, 19 августа 2021 года стало известно, что житель Свердловской области вложил в финансовую пирамиду Finiko более полутора миллионов рублей.

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