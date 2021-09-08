Встала на ноги: стало известно о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом девочки

3-летняя дочь погибшей чиновницы МУГИСО Галины Пухачевой в ДТП под Саратовом встала на ноги. Она находится в больнице Екатеринбурга после операции.

25 августа Алену доставили в Екатеринбург в больницу № 9 в тяжелом состоянии и сделали ей операцию по пересадке кожи. Сейчас девочку перевели в обычную палату из реанимации, с ней лежит ее сводная сестра Ксения, которая собирается удочерить Алену. Ее поставили на ноги. Вчера с поддержкой врача один раз ходила, сегодня уже три раза гуляли по больничному коридору, рассказала Ксения Е1. Она отметила, что Алена веселая, с удовольствием смотрит мультфильмы и даже просит есть по ночам. Девочке делают перевязки и капельницы. Сводная сестра будет находиться в больнице примерно месяц, в дальнейшем ей предстоят пластические операции. Напомним, 20 августа в ДТП под Саратовом погибла семья сотрудницы МУГИСО Галины Пухачевой. В живых удалось остаться лишь ее 3-летней дочери Алене. У девочки есть сводная сестра от первого брака отца Ксения, которая живет в Екатеринбурге и собирается удочерить Алену. Стало известно, с кем останется 3-летняя дочь погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО

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