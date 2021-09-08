Зарубивший семью подросток из Перми отправлен на принудительное лечение

16-летний школьник из Перми, который топором убил всю свою семью, состоявшую из трех человек, отправлен Октябрьским судом на принудительное психиатрическое лечение.

Заседание было закрытым, сообщает Properm. Ранее гособвинитель пытался добиться замены реального наказания на принудительное лечение. Напомним, инцидент произошел 2 марта в поселке Октябрьском под Пермью. Там были обнаружены три убитых человека: мужчина, женщина и девочка. Подозреваемого в преступлении подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге. Позже школьник объяснил мотив своего поступка. Он заявил, что на преступление его подтолкнули конфликты в семье. Школьник рассказал, что совершил нападение на мать 1 марта, около пяти часов вечера. Подозреваемый в убийстве семьи подросток из Перми рассказал о мотивах преступления

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