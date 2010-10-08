3 миллиарда 856 миллионов рублей израсходовано на зарплату работников Уралвагонзавода

Затраты на содержание объектов социальной сферы и социальный пакет работников составили 366,5 млн.рублей. Как отметили в пресс-службе предприятия, среднесписочная численность работников «Уралвагонзавода» за 8 месяцев составила 27696 человек. На постоянную работу принято 2338 человек. Для сравнения, за тот же период прошлого года – всего 715. В этом году среди вновь принятых почти 70% составляет молодежь до 30 лет. За 8 месяцев 2010 года подготовлено 878 новых рабочих, прошли переподготовку 233 рабочих