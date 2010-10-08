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3 миллиарда 856 миллионов рублей израсходовано на зарплату работников Уралвагонзавода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 миллиарда 856 миллионов рублей израсходовано на зарплату работников Уралвагонзавода

8 октября 2010, 16:38ОбществоАнка
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