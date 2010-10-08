Американским покойникам выплатили 18 миллионов долларов
8 октября 2010, 15:58ОбществоАнка
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Ошибка американских чиновников привела к тому, что на счета усопших жителей США было переведено порядка 18 миллионов долларов в качестве пособий.
Как сообщает Associated Press, 72 тысячи покойников получили по 250 долларов каждый — такова сумма единовременной социальной выплаты в рамках программы возрождения американской экономики. При этом половину пособий «на тот свет» вернуть не удалось. Нелепую ошибку совершили сотрудники Управления социального страхования. Помимо покойников, пособия также получили 17 тысяч заключенных. Последним было перечислено 4,3 миллиона долларов. При этом отмечается, что отбывающие тюремный срок действительно могут иметь право на эти социальные выплаты, в случае если до заключения они получали пособия как малоимущие.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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