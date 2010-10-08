День яйца отмечает весь мир
8 октября 2010, 10:26ОбществоОльга
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Этот праздник отмечается каждую вторую пятницу октября. День яйца был учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией на конференции в Вене.
Как сообщили сегодня ИТАР-ТАССв пресс-службе министерства сельскогохозяйства и продовольствия Свердловской области, основные праздничныемероприятия пройдут в центре Екатеринбурга в субботу.
«Уральскиепроизводители яиц будут угощать свердловчан горячими яичницами, читатьлекции о пользе этого продукта, устраивать тематические викторины,розыгрыши призов. Все будет сопровождаться большой концертнойпрограммой», - рассказали в пресс-службе.
В Свердловской области на сегодняшний день работает пять птицефабрик попроизводству яиц и еще семь птицефабрик имеют смешанное производство –яйца и мясо.
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