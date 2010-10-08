День яйца отмечает весь мир

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАССв пресс-службе министерства сельскогохозяйства и продовольствия Свердловской области, основные праздничныемероприятия пройдут в центре Екатеринбурга в субботу.

«Уральскиепроизводители яиц будут угощать свердловчан горячими яичницами, читатьлекции о пользе этого продукта, устраивать тематические викторины,розыгрыши призов. Все будет сопровождаться большой концертнойпрограммой», - рассказали в пресс-службе.