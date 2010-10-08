Депутаты предлагают не торопиться с массовой установкой коммунальных счетчиков

С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. По его словам, соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

Как пишет «Уралинформбюро», закон об энергосбережении обязывает собственников жилья и компании оснастить помещения счетчиками электроэнергии, воды и газа до 1 января 2012 года. Однако депутаты считают, что выполнить требование не удастся из-за масштабности работ. Они предлагают сдвинуть крайние сроки до 1 июля 2013 года.Кроме того, по мнению депутата, некоторые положения закона об энергосбережении неоднозначны и требуют доработки.