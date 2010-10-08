Как справиться с осенней депрессией?

Основной симптом ухудшения настроения – психическая депрессия, повышениеаппетита с тягой к сладкому, внутренняя опустошенность, усталость,раздражительность.

Что можно порекомендовать тем, кто склонен к депрессии:

1.Больше света! Гуляйте в светлое время суток, больше ходите пешком.Впитывайте красоту осенних пейзажей. На работе и дома постарайтесьосветить свое пространство

2.Больше ярких цветов! В одежде, интерьере, украшениях. Купайтесь вжелтых, оранжевых тонах!

3.Организуйте свой день! Больше отдыхайте! Чередуйте умственные занятияс физическими нагрузками. Нормализуйтерабочий график.

4.Сбалансировано питайтесь! Пусть пища приносит Вам удовольствие ибудет полноценной

5.Сконцентрируйтесь, почувствуйте свой организм, свое тело, своижелания. Выделите время для заботы о своем здоровье!

6.Какое-то минимальное время выделите лично для себя!

7.Уделите время любимым занятиям: чтению, шитью, вязанию, рисованию

8.Спите не менее 6 часов. Это очень важно, особенно осенью.

9.Улыбайтесь! Пусть скорбное выражение исчезнет с Вашего лица, несмотряни на что!

10.Настраивайте себя на позитив! Дарите окружающим добро и радость.

И помните - психологи утверждают: чтобы хорошее начинание закрепилось науровне привычки, его нужно повторять ежедневно, в течение 30-33 дней.Оглянитесь вокруг и вспомните, что кроме карьеры, работы и денегсуществуют природа, искусство, музыка, литература, семья, друзья,близкие люди, которые нуждаются в вашем внимании.

И все это чудесноемногообразие, которое мы называем жизнью, может обесцениться, если ужслишком ярко и расточительно гореть своим даже очень любимым делом,постепенно превращаясь в «замученный компьютер». Или уходить в своедепрессивное состояние, не пытаясь бороться.

Не оставайтесь одни,обратитесь к близким за помощью. Если и это не принесет результата, Вампомогут врачи-психотерапевты. Вы сможете жить радостно и быть увереннымив себе. Ведь после дождя всегда светит солнце!

И напоследок – рецепт коктейля, содержащего серотонин – гормон счастья.Взбить миксером 200 г. молока, 1 мороженое, 1 банан, горький шоколад.Разлить по стаканам, сверху натереть горький шоколад.

Будьте здоровы и счастливы!

Заведующая амбулаторной психотерапевтической службой ГУЗ СО«Психиатрическая больница №7» Ирина Чечулина,