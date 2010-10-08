Лауреат нобелевской премии Константин Новосёлов, возможно, сменит место работы

«Хочется поработать в разных местах, перенять как можно больше опыта. Возможно,я уже слишком много времени отдал Манчестеру. Поэтому, мне уже пора сниматься с места», - отметил Константин Новосёлов в интервью радиостанции «Маяк - Нижний Тагил» .