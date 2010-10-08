Лауреат нобелевской премии Константин Новосёлов, возможно, сменит место работы
8 октября 2010, 16:51ОбществоАнка
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В Манчестерском университете Константин Новосёлов занимается исследованиями уже 8 лет. Между тем мобильность, по мнению изобретателя графена, – это нормальное качество для европейского учёного.
«Хочется поработать в разных местах, перенять как можно больше опыта. Возможно,я уже слишком много времени отдал Манчестеру. Поэтому, мне уже пора сниматься с места», - отметил Константин Новосёлов в интервью радиостанции «Маяк - Нижний Тагил» .
Нобелевский лауреат в области физики, уроженец Нижнего Тагила Константин Новосёлов дал радиостанции «Маяк - Нижний Тагил» эксклюзивное интервью по телефону из Манчестера.
Услышать его вы сможете завтра, 9 октября, в 15.05 на РМ-НТ, 104,7 ФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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