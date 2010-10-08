На следующей неделе чилийских горняков начнут поднимать на поверхность
8 октября 2010, 07:10ОбществоОльга
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Бурение спасательной скважины глубиной 700 метров, через которую будут подняты на поверхность 33 чилийских шахтера, должно завершиться в субботу.
На то, чтобы поднять шахтеров на поверхность, в лучшем случаепотребуется три дня, а в худшем случае на это уйдет «от восьми до 10дней» с момента завершения буровых работ, сообщает РИА Новости соссылкой на испанское агентство EFE.
Напомним, авария в шахте произошла 5 августа. 33 горняка оказалисьзаблокированными под землей на глубине 700 метров.
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