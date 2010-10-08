Подражание голливудским актерам привело подростка на операционный стол

Мальчишки попытались подражать голливудским актерам, которые ловко орудуют ножом. В итоге семиклассник получил проникающее ранение в живот. Двое его ровесников перевязали рану, но подростку становилось все хуже. Не растерявшись, ребята вызвали скорую.

Прибывшим врачам подростки рассказали, что на парня напали двое неизвестных. Эту информацию медики передали милиционерам, а раненого школьника доставили в 3-ЦГБ, где он был прооперирован. Сейчас его жизни ни чего не угрожает.

Оперативники в поиске двух нападавших задействовали инспекторов ПДН и участковых. Но поиски злоумышленников не принесли успеха. А дававшие показания друзья пострадавшего, начали путаться в своих объяснениях, и в итоге рассказали правду. Поскольку злого умысла в их действиях не было, скорей всего дело возбуждено не будет. Сейчас проводится проверка.