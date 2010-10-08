Проезд в маршрутках подорожает на 2 рубля

Теперь стоимость поездки в маршрутке в Нижнем Тагиле будет составлять 14 рублей. Правда, пока перевозчики не предоставили документов о том, что они воспользуются постановлением РЭК и поднимут цены. Но скорее всего они это сделают, считает Анатолий Чусовитин.