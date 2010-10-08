Проезд в маршрутках подорожает на 2 рубля
8 октября 2010, 16:46ОбществоАнка
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Случится это 15-го октября. Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, региональная энергетическая комиссия пересмотрела тарифы на проезд в общественном транспорте.
Теперь стоимость поездки в маршрутке в Нижнем Тагиле будет составлять 14 рублей. Правда, пока перевозчики не предоставили документов о том, что они воспользуются постановлением РЭК и поднимут цены. Но скорее всего они это сделают, считает Анатолий Чусовитин.
14 рублей будет стоить и проезд в автобусах. А вот трамваи даже если и поднимут цены, то не до 14-ти рублей, а до 12-ти, считает Анатолий Чусовитин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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