Сегодня в Екатеринбурге пройдет «Ночь Пожирателей Рекламы»

В программе «Ночи» лучшая британская реклама, самые потрясающиеавтомобильные ролики, лучшие социальные и гуманитарные ролики со всегомира, золотой век эстонской рекламы, экстравагантное пикантное видео.

2010 год объявлен годом Франции в России, поэтому одним из событий«Ночи» станет «рекламная дуэль» России и Франции «Французский круасанпротив Русского пряника».