Сегодня в Екатеринбурге пройдет «Ночь Пожирателей Рекламы»
8 октября 2010, 10:10ОбществоОльга
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8 октября в Екатеринбурге состоится традиционная «Ночь пожирателей рекламы». Как отмечают организаторы, зрители увидят 400 лучших рекламных роликов со всего мира.
В программе «Ночи» лучшая британская реклама, самые потрясающиеавтомобильные ролики, лучшие социальные и гуманитарные ролики со всегомира, золотой век эстонской рекламы, экстравагантное пикантное видео.
2010 год объявлен годом Франции в России, поэтому одним из событий«Ночи» станет «рекламная дуэль» России и Франции «Французский круасанпротив Русского пряника».
В рамках проекта «Ночь пожирателей рекламы» состоится фотосессияHennessy, розыгрыш путешествия в Париж, розыгрыш круиза на парусной яхтепо Эгейскому морю.
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