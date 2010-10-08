Сегодня в Нижнем Тагиле открыта сельскохозяйственная ярмарка
8 октября 2010, 09:03ОбществоОльга
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8 октября в Нижнем Тагиле проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Свердловской области.
На площади по адресу ул.Зари, 21 тагильчане могут купитьсельскохозяйственную продукцию, рыбо, мясо, продукцию птицефабрик,сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Выставка проводится при поддержке министерства сельского хозяйства ипродовольствия Свердловской области, Администрации Нижнего Тагила и ЗАО«Уральские Выставки».
Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00.
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