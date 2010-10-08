Студентки журфака подготовили еще один календарь для Путина

Об этом в своем блоге написала одна из участниц проекта жж-юзерliz-anderson, сообщает Lenta.ru .На всех фото девушки строго одеты, у них заклеены рты. «Дураки ладно, нодороги-то?», «Когда освободят Ходорковского?», «Как инфляция повлияетна взятки?», «Кто убил Анну Политковскую?» - такие вопросы они задаютпремьеру.

«После выхода вчерашнего календаря, (ссылку на который даже давать противно), компания девушек с журфака МГУ им. Ломоносова не могла не подготовить свой ответ. У нас скопилось несколько вопросов... Мы задали их. Календарь советую распечатать и повесить на стену. Честное имя Факультета мы позорить не дадим», - говорится в жж.