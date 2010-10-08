В роддоме Верхней Салды вспышка кишечной инфекции
8 октября 2010, 07:24ОбществоОльга
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Родильное отделение центральной городской больницы Верхней Салды закрыто из-за вспышки кишечного заболевания у младенцев, сообщает министерство здравоохранения региона в четверг.
Как сообщили «УралПолит.Ru» 7 октября в пресс-службе облпрокуратуры, впериод с 23 сентября зафиксировано 9 случаев заболевания новорожденныхкишечной инфекцией. Детям оказывается необходимая помощь: один ребенокдоставлен в Областную клиническую больницу Екатеринбурга в тяжеломсостоянии, 6 детей доставлены в детскую больницу № 11 Екатеринбурга ссостоянии средней тяжести, 2 детей находятся в больнице г. НижнегоТагила.
Информация о происшествии с новорожденнымисвоевременно не была направлена сотрудниками медучреждения иРоспотребнадзора в правоохранительные органы, в связи с этимВерхнесалдинская городская прокуратура решает вопрос о привлечениивиновных лиц к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ(Непредоставление информации).
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