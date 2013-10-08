Известны номера домов в Нижнем Тагиле, где завтра не будет холодной воды
8 октября 2013, 11:20Общество
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Уже многие тагильчане в курсе того, что на ГГМ в Нижнем Тагиле возводится новый торговый центр, который планирует развернуть в районе масштабную деятельность и пригласить к сотрудничеству многих тагильчан.
Так, работы там продолжаются, и для формирования коммуникаций день уже запланирован. Поэтому 9 октября с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача холодной воды в домах в связи с врезкой водопровода на магазин:
Информацию об этом предоставила Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города со ссылкой на ООО «Водоканал-НТ».
Так, жителям Гальянки, несмотря на то, что это будний день, стоит запастись терпением и канистрами с холодной водой.
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