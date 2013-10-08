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Известны номера домов в Нижнем Тагиле, где завтра не будет холодной воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Известны номера домов в Нижнем Тагиле, где завтра не будет холодной воды

8 октября 2013, 11:20Общество
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