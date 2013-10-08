Капремонт многоэтажек в Нижнем Тагиле возможен… но жители не хотят на него тратить свои деньги

Значительной части жилищного фонда Свердловской области действительно необходима «реанимация». Однако множество многоэтажек области приведены в порядок. Так, за пять лет существования Фонда содействия реформированию ЖКХ на Среднем Урале капитальному ремонту подверглось около 5 тысяч домов, а условия проживания улучшились для почти 620 тысяч граждан, сообщает издание «Областная газета».

Кроме того, на прошлой неделе состоялось совещание-видеоконференция глав муниципалитетов под руководством заместителя министра энергетики и ЖКХ области – Андрея Кислицина. В первую очередь, он отметил, что работа в целом ведется в соответствии с намеченными сроками. А по данным администраций муниципалитетов, ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасадные и кровельные работы выполнены более чем на 75%. Во многих случаях подрядные организации даже приступили к внутренней отделке зданий. Но главная проблема – не везде выполняются финансовые обязательства.

Вообще, работы финансируется из нескольких источников: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов, а также самих горожан. Не будем далеко ходить: как известно, в Нижнем Тагиле проходят этапы комплексной программы развития города. Одна из важных частей здесь – модернизация лифтового хозяйства. Согласно данным, взятых с официального сайта города, финансирование этого проекта идет с привлечением части средств самих жителей многоэтажных домов. В свое время тагильчане были неприятно удивлены, что к ним в платежки поступили неожиданные расходы (на ремонт лифтов). Особенно не понравилась эта идея тем, кто живет на первых этажах – им-то лифт не нужен. Но, увы, платить должны все.

Сами жители не спешат с перечислением средств. К примеру, в городском округе Заречный собственники жилья перечислили на специальный счёт в общей сложности только восемь процентов от необходимой суммы. В Карпинске и Невьянском городском округе этот же показатель составляет всего лишь один процент. В Нижнем Тагиле, Новоуральске и Обуховском сельском поселении деньги от населения вообще не поступали отмечает заместитель министра Андрей Кислицын.

Кроме того, он добавляет:

Доля собственников должна составлять лишь 15 процентов от общего объёма затрат. Будет непростительно, если из-за отсутствия этих средств начатые работы окажутся приостановлены, и зиму жители встретят в неотремонтированных помещениях.

Стоит отметить, что ремонт домов, пусть и капитальный, обойдется куда дешевле, чем строительство новых. Ведь для возведения многоэтажки нужно много ресурсов: рабочая сила, стройматериалы, подготовленная площадка и, естественно, техника. Последняя является, пожалуй, самым востребованным при строительстве, ведь даже устройство башенного крана - внешне простое, на самом деле очень сложно. А чем сложнее механизм, тем выше стоимость его эксплуатации и ремонта.