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Капремонт многоэтажек в Нижнем Тагиле возможен… но жители не хотят на него тратить свои деньги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капремонт многоэтажек в Нижнем Тагиле возможен… но жители не хотят на него тратить свои деньги

8 октября 2013, 10:15Общество
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