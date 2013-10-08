Mercedes-Benz подтвердил выпуск конкурента BMW X6

Слухи о появлении конкурента BMW X6 от «Мерседеса» появились еще в 2011 году, однако только теперь были подтверждены топ-менеджерами компании, хоть и не официально. Ожидается, что будущий кроссовер будет называться GLS, разделит платформу с M-Class, а также получит линейку шести- и восьмицилиндровых двигателей. Затем для модели подготовят и «заряженный» вариант от ателье AMG.