Mercedes-Benz подтвердил выпуск конкурента BMW X6
Компания Mercedes-Benz к следующему году запустит в серию кроссовер с сильно покатой крышей, который смог бы побороться за покупателей с BMW X6. Об этом сообщает издание Car & Driver со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников «Мерседеса».
Слухи о появлении конкурента BMW X6 от «Мерседеса» появились еще в 2011 году, однако только теперь были подтверждены топ-менеджерами компании, хоть и не официально. Ожидается, что будущий кроссовер будет называться GLS, разделит платформу с M-Class, а также получит линейку шести- и восьмицилиндровых двигателей. Затем для модели подготовят и «заряженный» вариант от ателье AMG.
Как предполагает Car & Driver, на американском рынке Mercedes-Benz GLS будет стоить около 60 тысяч долларов. Сборку модели наладят на предприятии в городе Таскалуса, штат Алабама.
Кроссоверы, которые смогут конкурировать с BMW X6, готовят Audi и Volkswagen. Модель первой из этих компаний будет называться Q6 и выйдет на рынок в 2016 году. «Фольксваген» же думает о выпуске модификации Touareg с сильно покатой линией крыши.