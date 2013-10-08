Несчастный мост на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле восстановят. Проект подготовят к концу этого года

Объект входит в Муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015-е годы». Аукцион на разработку проекта реконструкции моста Администрация г. Нижний Тагил объявила в 2013 году, победителем был признан «УралГИПРОДОРНИИ», филиал дорожного проектно-изыскательского института «ГИПРОДОРНИИ».

Двухполосный мостовой переход был построен в 1962 году. С тех пор количество автомобилей в городе значительно увеличилось, а значит, возросла и нагрузка на мост, в то время как его пропускная способность осталась прежней. Из-за необходимости перестроения транспорта из четырех полос в две на примыкающих улицах Серова и Фрунзе регулярно образуются пробки. Чтобы решить проблему проектировщики предлагают демонтировать существующие конструкции моста и возвести новые - с четырьмя полосами движения, трамвайными путями и тротуарами. Также планируется реконструкция подходов к мосту с соответствующим переустройством коммуникаций (теплоснабжения, сетей связи, освещения).

Данный мост расположен на транспортно-пешеходной улице районного значения. Сложность проектирования и строительства этого объекта – в необходимости сопряжения новых конструкций моста с существующей дорогой и тротуарами. Для этого подходы к мосту будут запроектированы с минимальной протяженностью. По мосту проходит транзитный маршрут для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов массой свыше 100 тонн, что будет учтено при расчете конструкций моста и дорожной одежды комментирует директор «УралГИПРОДОРНИИ» Ольга Михайловна Понарина.

Подготовить проектную документацию планируется до конца 2013 года. Согласно техническому заданию, на период проведения работ для городского транспорта будет построен временный объездной мост по ул.Красноармейской с двухполосным движением автомобильного транспорта и пешеходными переходами, так что дискомфорт для автомобилистов при реконструкции моста будет сведен к минимуму.

Как поясняет главный инженер МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» г.Нижний Тагил Николай Викторович Новиков:

Реконструкция мостового перехода, прежде всего устранит его аварийное состояние, увеличит пропускную способность и повысит безопасность движения по автомобильным дорогам ул.Островского, ул.Фрунзе, ул.Серова, придаст современный вид парку поймы реки Тагил. Новые параметры мостового перехода по грузоподъёмности и габариту позволят беспрепятственно перевозить тяжеловесные и крупногабаритные грузы. Устранятся заторы автомобильного транспорта, что благоприятно повлияет на экологию транспортного узла и прилегающей территории.