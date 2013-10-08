Новый регламент регистрации автомобилей обрадует водителей

С 15 октября на радость автолюбителям вступает в силу обновленный Административный регламент исполнения государственной услуги по регистрации транспортных средств, согласно которому будет разрешена регистрация автомобилей в любом регионе в России.

В МВД также сообщают: По новому регламенту, перед продажей транспортного средства не нужно будет снимать его с регистрационного учета - теперь это будет делаться одновременно с постановкой на учет за новым владельцем. Ранее такая процедура выполнялась по заявлениям владельцев транспортных средств, и, как показала практика, стала востребованной.

Уменьшится количество административных процедур по выдаче регистрационных знаков «транзит». Сейчас эти действия будут производиться с транспортными средствами, выезжающими за пределы страны.