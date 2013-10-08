Сразу две Lada вошли в пятёрку сентябрьских бестселлеров на российском авторынке
В распоряжении журналистов оказалась информация о самых востребованных автомобилях на российском рынке в месяце минувшем. Лидирующую строчку по итогам месяца в очередной заняла Lada Granta, своё предпочтение которой отдали 14 тысяч 743 человека (+5%). Примечательно, что «бюджетник» удерживает лидерство уже 13-й месяц подряд.
«Кореец» Hyundai Solaris, ставший вторым по популярности, разошёлся тиражом в 10 тысяч 676 экземпляров (+17%). Стоит оговориться, что модель уже больше года становится самой востребованной иномаркой на российском рынке.
На третьей позиции разместился другой «кореец» – Kia Rio. Объём продаж последнего составил 8 тысяч 632 экземпляра (+9%).
Замыкают ТОП-5 бестселлеров российского авторынка в сентябре Lada 4x4 и Renault Duster, разместившиеся на четвёртом и пятом местах по востребованности соответственно. В прошлом месяце легендарный отечественный внедорожник смог найти 6895 покупателей (+36%), а своё предпочтение недорогому французскому кроссоверу отдали 6815 человек (+35%).
Вторая пятёрка популярных у россиян автомобилей распределилась следующим образом: Volkswagen Polo (6160, +1%), Lada Largus (5319, +78%), Lada Kalina (5305, -43%), Chevrolet Cruze (5070), Ford Focus (4656, -40%).