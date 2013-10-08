Тагильчанка Наталья Исаева стала «Женщиной года - 2013» в Свердловской области
Итоги областного конкурса «Женщина года» подвели на минувшей неделе в санатории-профилактории «Дюжонок» под Первоуральском.
Лучшие женщины Свердловской области собрались в эти дни в санатории-профилактории «Дюжонок», чтобы побороться за титул «Женщина года - 2013». В течение трех дней компетентное жюри выбирало победительницу. Каждая из участниц представляла и защищала свой творческий проект. Кроме этого, претендентки вместе со своими семьями принимали участие в различных творческих конкурсах и спортивных состязаниях.
Имя победительницы было объявлено на гала-концерте в минувшую пятницу. Титул «Женщина года - 2013» в Свердловской области завоевала сотрудница Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр Дзержинского района г. Нижний Тагил» Наталья Юрьевна Исаева.
Добавим, что конкурсы «Женщина года», «Такие разные мамы», «Лучшая семья» и «Самый лучший папа» входят в состав итогового состязания «Семья года», который в 2013 году проводится министерством социальной политики Свердловской области в двадцать первый раз. Финальный гала-концерт и награждение победителей «Семьи года-2013» традиционно состоится в ноябре накануне Дня матери.