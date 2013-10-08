Тагильчанка Наталья Исаева стала «Женщиной года - 2013» в Свердловской области

Лучшие женщины Свердловской области собрались в эти дни в санатории-профилактории «Дюжонок», чтобы побороться за титул «Женщина года - 2013». В течение трех дней компетентное жюри выбирало победительницу. Каждая из участниц представляла и защищала свой творческий проект. Кроме этого, претендентки вместе со своими семьями принимали участие в различных творческих конкурсах и спортивных состязаниях.

Имя победительницы было объявлено на гала-концерте в минувшую пятницу. Титул «Женщина года - 2013» в Свердловской области завоевала сотрудница Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр Дзержинского района г. Нижний Тагил» Наталья Юрьевна Исаева.