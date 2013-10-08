Увидели в Нижнем Тагиле «забитую» мусорку? Фотографируйте и сообщайте (ФОТО)

Особое внимание следует также уделить переполненным урнам, придорожным контейнерам и иным приспособлениям. Кстати, в прошлом году у Висимского кладбища были установлены специальные контейнерные площадки для мусора по требованию природоохранного прокурора Василия Калинина. Потому что состояние погостов также шокирует.

И сегодня в паблике «Типичный Тагильчанин» пользователь Ян Янам разместил фотографию и прокомментировал запечатленную картину:

Вот это наблюдается каждые 2-3 дня прямо напротив подъезда, даже если рядом стоит контейнер. Одна мусорка на два квартала пишет пользователь.

Фотография пользователя Ян Янам

К сообщению также присоединились и другие подписчики, рассказывая о собственных наблюдениях. Так, выяснилось, что на Вагонке, по улице Юности у военной части происходит то же самое. И, надо быть уверенным, во многих дворах и никому не нужных территориях, где управляющие компании и иные ответственные службы не заботятся о своевременном вывозе мусора, можно наблюдать подобные картины.

Так, на защиту тагильчан от мусора выходит общественная организация «Экология Тагил». Вслед за столицей Урала в Нижнем Тагиле стартует акция «Тагильчанам чистый город!». С 10 октября по 1 ноября жителям предлагается сообщать в общественную организацию «Экология Тагил» о переполненных мусорных контейнерах и засорении территории.

С 10 октября по 1 ноября в случае переполнения отходами контейнеров, засорении территории, сжигании мусора необходимо обратиться в СООО «Экология Тагил» по телефонам: 25-73-20, 92-00-75, +7904-17-02-808 и по электронной почте ecology-nt@yandex.ru.

В сообщении необходимо указать:

адрес места расположения контейнерной площадки, территории;

суть нарушения норм и правил (например: переполнены контейнеры, не вывозится крупногабаритный мусор, засорена прилегающая территория, сжигают отходы и т. д.);

дату и время, когда установлено нарушение норм и правил;

наименование и координаты управляющей компании, ТСЖ, предприятия, застройщика или другой обслуживающей территорию или контейнерную площадку организации (если известно);

фотографии.

Специалисты обеспечат привлечение юридических лиц, ответственных за состояние территории, к административной ответственности, а также дополнительно проконтролируют устранение нарушений по вывозу отходов, уборке территории, мест общего пользования.