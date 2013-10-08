В Нижнем Тагиле можно полюбоваться на «Самураев и красавиц» (ФОТО)

На выставке представлена коллекция традиционных кукол и игрушек Японии, собранная Мариной Голомидовой, которая является одним из лучших в России специалистов по японскому языку и японской культуре, награждена грамотой министра иностранных дел Японии за вклад в углубление взаимопонимания между Японией и Россией. Более двух десятилетий Марина собирает предметы быта, искусства и культуры Японии. С 1992 года выставки, рассказывающие о стране восходящего солнца, демонстрируются в городах Урала. Так в 2001 году в Нижнем Тагиле, в музее-заповеднике Марина представляла выставку «В Японию без визы», вызвавшую очень большой интерес.

Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника

В этом году выставка «Самураи и красавицы» представляет посетителям мир японской традиционной куклы и игрушки. Мир этот чрезвычайно интересен и отражает сложную систему японского мировоззрения, традиций и символики, поскольку в Японии народная игрушка – это не совсем игрушка, а порой даже совсем не игрушка! Её роль намного шире. В древней Японии куклы были символическими изображениями богов и людей. Игрушка часто используется как амулет, оберег, привлекающий добрых божеств и охраняющий от злых духов. Глубокий символизм и магическая роль их не удивительна в такой стране, как Япония. Согласно древней японской религии синто, земля, деревья, растения являются местами обитания божеств-ками, поэтому все, сделанное из этих материалов, заведомо наделено магической охранительной силой.

Как и многое другое, куклы и традиции их изготовления менялись на протяжении веков. В куклах, их символике и технике изготовления отразились все исторические эпохи Японии. Обо всем этом и о многом другом вы сможете узнать, посетив выставку «Самураи и красавицы».