Без бани и денег: строители из Нижнего Тагила трижды сорвали сроки постройки

С момента публикации новости на TagilCity.ru прошло три недели. За это время исполнитель трижды срывал сроки строительства. Как рассказала заказчица, 13 сентября на её участке должна была появиться баня: однако исполнитель пообещал, что через две недели возведёт постройку.

Но через две недели, к 30 сентября, на стройплощадке никто не появился. Более того, теперь общение с заказчицей было делегировано другому строителю – Алексею. Как пояснили тагильчанке сами представители ИП, к ним поступил некачественный брус и было принято решение отложить постройку до четверга той же недели – 4 октября. Но к назначенному дню на участке также была тишина:

Никто мне ничего не звонил. Я ждала в четверг, как он пообещал. Их нет,поделилась жительница Нижнего Тагила в разговоре с TagilCity.ru.

Сам ИП Князев – Дмитрий – не был доступен для общения со СМИ.

Его коллега Алексей в беседе с TagilCity.ru заверил, что работы по строительству бани будут начаты в четверг, 11 октября.

В этот день на место будет завезён, начнём работы по строительству, вновь пообещал исполнитель.

Заказчица отметила, что если и в этом раз строительство будет сорвано, то она обратится в полицию. К слову, тагильчанка сообщила, что она уже обращалась к правоохранителям, которые также давали строителю время для исполнения договора.

TagilCity.ru пообщался с юристом на тему защиты прав потребителей. Эксперт отметил, что в каждом индивидуальном случае необходимо изучать конкретный договор. Так, если в документе указана «предварительная дата» или дата вообще обговорена на словах, то срок сдачи по сути не определён.

Есть ряд общих положений, которые призваны защитить заказчика на случай неисполнения условий договора исполнителем. Так, установленный законом срок исполнения договора составляет семь дней.

Если исполнитель нарушает сроки, а также нарушает новые установленные сроки, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора. И тогда происходит возврат оплаченной суммы.

Если конкретный срок пропущен - тогда потребитель имеет право расторгнуть договор и не дождаться того момента, когда исполнитель всё-таки выполнит свои обязанности. Всё зависит от конкретной ситуации.

В связи с этим эксперт дал ряд советов тем, кто собирается заключить сделку с тем или иным подрядчиком.

Внимательно изучать договор перед подписанием. Если какие-то условия не нравятся, то их исправлять. Устанавливать конкретные сроки исполнения заказа. Любые решения с исполнителем нужно оформлять письменно. Лучше заключать договоры с юрлицами и ИП, поскольку в этом случае заказчик будет защищён законом о защите прав потребителей.