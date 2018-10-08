Более 1600 нелегальных мигрантов депортированы из Свердловской области в 2018 году

Большинство нелегальных мигрантов приезжают на Урал из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Однако среди депортированных есть граждане других стран.

Так, например, в Екатеринбурге судебные приставы отправили домой 43-летнюю жительницу Китая, которая работала поваром и мойщицей посуды в китайском ресторане. Женщина имела разрешение только на работу агента по закупкам.

Китаянка получила штраф в размере 6 тысяч рублей и была отправлена из России к себе на родину.