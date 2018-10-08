Два жителя Екатеринбурга предстанут пред судом за нападения на дальнобойщиков

По версии следствия, двое екатеринбуржцев с еще двумя сообщниками, личности которых пока не установлены, нападали на водителей грузовых машин. Злоумышленники выбирали грузовики, которые прибыли в Свердловскую области из других регионов.

Они специально ездили по трассам в поисках припаркованных на обочине машин. В кабину машин мужчины проникали под каким-либо надуманным предлогом, после этого похищали ценные вещи у водителей. На украденные топливные карты заправляли автомобили за деньги.