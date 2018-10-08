Два жителя Екатеринбурга предстанут пред судом за нападения на дальнобойщиков
Сегодня, 23:30Общество
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В Екатеринбурге предстанут пред судом двое мужчин, обвиняемые в нападении на водителей грузовиков.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, двое екатеринбуржцев с еще двумя сообщниками, личности которых пока не установлены, нападали на водителей грузовых машин. Злоумышленники выбирали грузовики, которые прибыли в Свердловскую области из других регионов.
Они специально ездили по трассам в поисках припаркованных на обочине машин. В кабину машин мужчины проникали под каким-либо надуманным предлогом, после этого похищали ценные вещи у водителей. На украденные топливные карты заправляли автомобили за деньги.
Ущерб, причиненный обвиняемыми, составил 450 тыс. рублей. Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, Березовского, Первоуральска и поселка Ачит, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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