Евгений Куйвашев презентует заявку на «ЭКСПО-2025» на заседании ЮНЕСКО в Париже
Сегодня, 16:30Общество
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8 октября в Париже проходит презентация заявки на проведение выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании исполнительного совета ЮНЕСКО презентует заявку на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Презентация проходит в Париже.
Вниманию членов совета также будет представлен концерт пианиста Дениса Мацуева и молодежного оркестра Свердловской филармонии, который пройдет вечером в театре Елисейских полей. Выступление организовано в рамках продвижения проекта «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.
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23 ноября на генеральной ассамблее Международного бюро выставок будет оглашена страна-победитель, которая проведет у себя мероприятие. Помимо России за это право борются Япония (Осака) и Азербайджан (Баку), информирует «Областная газета».
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