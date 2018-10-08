Евгений Куйвашев презентует заявку на «ЭКСПО-2025» на заседании ЮНЕСКО в Париже

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании исполнительного совета ЮНЕСКО презентует заявку на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Презентация проходит в Париже.

Вниманию членов совета также будет представлен концерт пианиста Дениса Мацуева и молодежного оркестра Свердловской филармонии, который пройдет вечером в театре Елисейских полей. Выступление организовано в рамках продвижения проекта «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.