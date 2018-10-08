Инновационный детский центр по дорожной безопасности откроется в Свердловской области

Проект, направленный на уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних, создавался экспертами в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.

Программа «Лаборатория безопасности» предусматривает участие в 30 регионах. В каждой области запланировано обучение около 4000 детей за два года.

С целью оптимизации деятельности проекта будет функционировать передвижная «Лаборатория безопасности». Автомобиль с преподавателями и необходимым оборудованием сможет выезжать в отдаленные места Свердловской области.

Внутри лаборатории находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все эти предметы необходимы для того, чтобы создать модель ситуации на дороге, максимально соответствующую реальности.