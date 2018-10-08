Как в СССР: россияне не стали питаться лучше за последние 30 лет

О том, что потребление продуктов на душу населения в России падает, говорят официальные данные Росстата с 1990 по 2017 год:

Вurckina-new в своем ЖЖ считает, что это связано не с дефицитом продуктов, как в СССР, а с дефицитом у россиян денежных средств.

По данным статистики видно, что в 1990-е года, когда рынок резко начал наполнятся различными продуктами, люди стали меньше есть. Так во второй половине 90-х потребление мяса упало на 40%, рыбы на 51%, молока на 45%. Упало потребление всех продуктов, кроме картофеля.

Ситуация стала улучшаться только во второй половине нулевых годов. Однако по потреблению мяса, молока и рыбы ситуация не изменилась. Так, по мясу РФ догнала 1990 год сперва в 2013 году, затем показатели упали и вернулись к 100% только в 2017 году за счет роста потребления курятины, которая дешевле животного мяса. Ситуация по говядине не изменяется относительно 1990 года до сих пор.

Получается, что потребление курятины выросло почти в три раза, при таком же падении по говядине.

Как же считается душевое потребление? Берется все производство мяса в убойном весе, то есть без шкуры, головы, кишок и нижней части ног, к нему прибавляется импорт и делится на среднегодовую численность населения. Полученная цифра считается потребленной средним человеком.Также считаются молочные продукты, рыба, картошка, сахар, зерно и крупы, пишут «Новые известия».

Потребление в реальных цифрах в кг, литрах и штуках на человека:

Картофель - 1990 год - 106 кг, 2000 год - 109 кг, 2017 г - 96 кг

Овощи - 1990 год - 89 кг, 2000 год - 79 кг, 2017 г - 107 кг

Фрукты и ягоды - 1990 год - 35 кг, 2000 год - 32 кг, 2017 г - 59 кг

Мясо и мясопродукты - 1990 год - 75 кг, 2000 год - 45 кг, 2017 г - 75 кг

Молоко и молочные продукты - 1990 год - 382 кг, 2000 год - 215 кг, 2017 г - 231 кг

Яйца и яйцепродукты - 1990 год - 106 шт, 2000 год - 109 шт, 2017 г - 96 шт

Рыба и рыбопродукты - 1990 год - 20 кг, 2000 год - 10,4 кг, 2017 г - 16 кг

Сахар - 1990 год - 47 кг, 2000 год - 35 кг, 2017 г - 39 кг

Масло растительное - 1990 год - 10,2 кг, 2000 год - 13,9 кг, 2017 г - 9,9 кг