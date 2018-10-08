Новые детские сады в Нижнем Тагиле будут соответствовать современным СанПиНам
Проекты двух детских садов, которые появятся в микрорайонах «Запрудный» и «Муринские пруды» будут готовы к декабрю. Тогда же вся документация будет направлена на госэкспертизу. Объекты будут соответствовать современным СанПиНам.
На сегодняшний день на территориях будущих дошкольных учреждений проведены инженерно-геодезические изыскания. В микрорайоне «Запрудный» будет построен садик на 90 мест, на «Муринских прудах» - на 170 мест.
Следующим этапом станет доработка типовых проектов для выполнения всех необходимых требований СанПиНов.
Санитарные правила и нормы периодически пересматриваются. Так, например, теперь в детских садах цвет стен должен быть окрашен в зависимости от расположения: с северной стороны – теплый, с южной – холодный. В дошкольных учреждениях должно быть место для кормления грудью и шкафчики для верхней одежды родителей.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, для того, чтобы строительство началось в 2019 году как было запланировано, готовые проекты и вся необходимая документация должна быть направлены на государственную экспертизу в декабре 2018 года.