Новые детские сады в Нижнем Тагиле будут соответствовать современным СанПиНам

На сегодняшний день на территориях будущих дошкольных учреждений проведены инженерно-геодезические изыскания. В микрорайоне «Запрудный» будет построен садик на 90 мест, на «Муринских прудах» - на 170 мест.

Следующим этапом станет доработка типовых проектов для выполнения всех необходимых требований СанПиНов.

Санитарные правила и нормы периодически пересматриваются. Так, например, теперь в детских садах цвет стен должен быть окрашен в зависимости от расположения: с северной стороны – теплый, с южной – холодный. В дошкольных учреждениях должно быть место для кормления грудью и шкафчики для верхней одежды родителей.