Новый авиарейс до Челябинска появился в аэропорте Екатеринбурга

На новых рейсах будут использовать самолеты Як-42. Полетят они из Самары и Ижевска до Екатеринбурга и Челябинска. При этом в столице области пассажиры могут сесть на рейс, чтобы долететь до Челябинска. Время в полете составит один час, стоимость билетов — от 2,9 тысячи рублей.

Однако свердловчане восприняли эту новость с сомнением. По их мнению, такой рейс не целесообразен, так как с учетом времени, потраченного на дорогу до аэропорта, посадку и высадку путь займет три часа. За это время до Челябинска можно доехать на автомобиле, при этом затратив меньше денег, пишет Ura.ru.