Пропавший под Каменском-Уральским подросток с эпилепсией найден

Ранее сообщалось, что в деревне под Каменском-Уральским пропал подросток, страдающий эпилепсией.

Молодой человек отдыхал в лесу с родственниками и уехал покататься на квадроцикле. Из леса он не вернулся. Родственники обратились в полицию. В поисках принимали участие полицейские, МЧС, поисковики, волонтеры.

Фото: E1.ru