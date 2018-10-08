Пропавший под Каменском-Уральским подросток с эпилепсией найден

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Пропавший в деревне под Каменском – Уральским в минувшие выходные 16-летний подросток найден живым.
Ранее сообщалось, что в деревне под Каменском-Уральским пропал подросток, страдающий эпилепсией.
Молодой человек отдыхал в лесу с родственниками и уехал покататься на квадроцикле. Из леса он не вернулся. Родственники обратились в полицию. В поисках принимали участие полицейские, МЧС, поисковики, волонтеры.
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Фото: E1.ru
Молодого человека удалось найти. Пока подробности не сообщаются, но мама подростка в соцсетях написала, что с ним все в порядке, он найден, сообщает Е1.
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