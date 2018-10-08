«Россети»: страна готова к осенне-зимнему периоду

Издание «Новые известия» пишет, что на Всероссийском совещании также присутствовал министр энергетики РФ Александр Новак и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Павел Ливинский подчеркнул, что «Россети» год назад выполнили все взятые на себя обязательства в полном объеме. В частности, были снижены аварийные показатели в энергоузлах: за 8 месяцев текущего года средняя частота прекращения подачи электроэнергии уменьшилась на 39%. Вместе с тем количество технологических сбоев в сети 110 кВ и выше снизилось на 7% по аналогии с показателями прошлого периода.

Высоко оценил работу «Россетей» министр энергетики РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что системная модернизационная работа в плане электросетевого хозяйства, наряду с расчисткой просек ЛЭП, позволила значительно повысить показатели надежности и эффективности энергоснабжения бытовых потребителей.

Отмечается также, что на техобслуживание и ремонт в 2018 году направлено 64 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда больше, чем в 2017 году. Для оперативных аварийно-восстановительных работ было сформировано около 10 тысяч бригад общей численностью более 50 тысяч человек. Ремонтные подразделения оснащены автомобильной и специальной техникой, оборудованием для работы в круглосуточном режиме в количестве более 51 тысячи единиц. Задействованы все резервные источники подачи электрической энергии - их количество более 5,3 тысячи единиц суммарной мощностью 417 мегаватт.