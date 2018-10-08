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«Россети»: страна готова к осенне-зимнему периоду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rosseti ne voidut v krym izza boyazni sanktsii 93769 35

«Россети»: страна готова к осенне-зимнему периоду

Сегодня, 16:55Общество
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