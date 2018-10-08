Школа за 200 млн рублей будет построена в поселке Баранчинский Свердловской области
Образовательное учреждение на 350 мест будет построено в поселке Баранчинский города Кушва.
В Свердловской области в поселке Баранчинский началось строительство новой школы на 350 мест. Из бюджетов всех уровней будут выделены около 200 млн рублей на реализацию данного проекта.
Тендер выиграла компания «Ресурс». На участке уже работают пять единиц техники. После расчистки территории рабочие займутся подготовкой котлована.
В планах на 2018 году заложение фундамента и возведение первого этажа здания.
Планируется, что образовательное учреждение будет введено в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Известно, что в школе будет бассейн, спортивный стадион с прорезиненным покрытием, теннисным кортом, беговой дорожкой, а также волейбольной и баскетбольной площадками. Также, согласно проекту, в здании учреждения будет организован музей, трудовые классы, актовый и спортивный залы, информирует ГлобалМСК.ру.