Школа за 200 млн рублей будет построена в поселке Баранчинский Свердловской области

В Свердловской области в поселке Баранчинский началось строительство новой школы на 350 мест. Из бюджетов всех уровней будут выделены около 200 млн рублей на реализацию данного проекта.

Тендер выиграла компания «Ресурс». На участке уже работают пять единиц техники. После расчистки территории рабочие займутся подготовкой котлована.

В планах на 2018 году заложение фундамента и возведение первого этажа здания.