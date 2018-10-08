Сосед? Забор с детской площадки в Нижнем Тагиле был украден после пожара

В Нижнем Тагиле у дома на ул. Бажова, 11 пропало ограждение вокруг детской площадки. Жители дома обвинили в краже соседа, проживающего в одной из квартир, и обратились в полицию. На место кражи выезжал участковый. Со слов жильцов, у них не было принято заявление, а лишь взяты объяснения.

Приходил участковый и объяснил мне, что жильцы отношения к штакетнику на детской площадке не имеют, и заявление должна написать управляющая компания. Взял с меня объяснение, в котором мне материальный ущерб не нанесен,написали на сайте «Городской контроль» жильцы дома.

Обслуживанием данного дома занимается УК «ЖКХ НТ». В жилищной организации пояснили, что не могут обвинять конкретного жильца.

Мы в курсе истории с забором, но мы располагаем иными сведеньями и не можем обвинять конкретного жильца, мы не видели сам момент кражи,пояснила директор УК.

Также в жилищной организации сообщили, что забор был снят во время пожара, произошедшего в одной из квартир, так как пожарные машины не могли проехать. Вероятно, забор пропал уже после того, как был снят.

УК «ЖКХ НТ» с заявлением в полицию не обращалась. Однако готова это сделать.

Мы дождемся юриста, и если есть необходимость написать заявление, мы, конечно, это сделаем. Смету по нанесенному ущербу мы уже составили,пояснили в жилищной организации.