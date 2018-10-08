Торжественное мероприятие прошло для тагильских преподавателей детских школ искусств
Праздник, посвященный Дню учителя, прошел для педагогов детских школ искусств в Нижнетагильской филармонии.
Учителей поздравили начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина, директора различных учебных заведений по искусству и председатели территориальных методических объединений.
Благодарности от управления культуры администрации Нижнего Тагила за вклад в развитие дополнительного образования детей в сфере искусств были вручены педагогам, которые в этом году отметили юбилей своей профессиональной деятельности.
Это преподаватель Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова Нина Петровна Жилина, преподаватели Уральской детской школы искусств Людмила Алексеевна Иванова и Юрий Лазаревич Трапезников, который отметил 60 лет профессиональной деятельности.
Для гостей праздника прозвучали музыкальные и вокальные номера в исполнении преподавателей Детской школы искусств № 1, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.