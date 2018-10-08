УК Алапаевска дважды взыскала долг за коммунальные услуги с инвалида 1 группы

В октябре 2017 года судебным приказом с инвалида 1 группы, проживающего в Алапаевске, был взыскан долг по коммунальным платежам в пользу ООО «Региональная управляющая компания».

В декабре 2017 года задолженность была погашена в полном объеме.

Однако в июне 2018 года УК направила в Алапаевский районный отдел судебных приставов обращение о неисполнении судебного решения.

Алапаевская городская прокуратура проверила работу ООО ««Региональная управляющая компания» по заявлению инвалида 1 группы.

В рамках проведенной проверки, сотрудники прокуратуры установили, что УК своевременно не предоставила сведения о погашенной задолженности в отдел судебных приставов, а направила запрос о якобы неисполнении требования.