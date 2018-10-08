Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
УК Алапаевска дважды взыскала долг за коммунальные услуги с инвалида 1 группы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dolg za kvartiru

УК Алапаевска дважды взыскала долг за коммунальные услуги с инвалида 1 группы

Сегодня, 14:20Общество
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора